دبابات إسرائيلية تطلق قذائفها على غزة

03 مايو 2019 - 07:17 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن مسلحين فلسطينيين، أطلقوا النار، على قواته، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "نُفّذ على ما يبدو قبل قليل إطلاق نار على قوة عسكرية في جنوب قطاع غزة".

ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة التلفزيونية "13"، قالت إن إطلاق النار أسفر عن إصابة جندي، بجراح متوسطة.

وفي أعقاب البيان الإسرائيلي، أطلقت دبابات إسرائيلية 3 قذائف باتجاه أراض زراعية، قريبة من السياج الحدودي، وسط قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، بحسب شهود عيان، تحدثوا لوكالة الأناضول.

وتزامن هذا التطور مع مسيرات العودة التي بدأت بعد عصر اليوم، بعد أن تجمهر آلاف الفلسطينيين، في 5 مناطق، قريبة من السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة إن 40 متظاهرا فلسطينيا، أصيبوا "بجراح مختلفة"، من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات.