» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

03 مايو 2019 - 07:14 م

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، على جائزة لاعب الاسبوع في دوري أبطال أوروبا، والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بناء علي تصويت الجماهير.

وجاء اختيار ميسي بعد تألقه الكبير أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين خلال اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة.

وتفوق ميسي علي اللاعبين المرشحين معه للجائزة وهم زميله بالفريق الأوروجولويس سواريز ، وفرانك دي يونج، فان دي بيك لاعبا أياكس الهولندي.



