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تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

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الاتحاد السكندرى

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما بعد غد الأحد علي ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمود الزنفلي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد بازوكا، والس سيلفا، محمود شعبان، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، محمد ناصف.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد توفيق، خالد الغندور، عمار حمدي، رزاق سيسييه، كريم ممدوح، كريم الديب، أحمد داودا، محمد عادل.

خط الهجوم: خالد قمر، تشوكا، محمد ناجي "جدو" .


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