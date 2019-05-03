مهاجم "أتلتيكو مدريد" يفاجئ «صلاح» بهذا الأمر

03 مايو 2019 - 05:51 م

انضم النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى قائمة اللاعبين المفضلين للدولي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي، بلعبة Pro Evolution Soccer 2019

ونشر جريزمان المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم روسيا 2018، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، صورة لتشكيله في لعبة playstation والتي تضمنت عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة في مقدمتهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والأسطورة البرازيلية روماريو وأيضا نجم السيليساو نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بخط الهجوم.

وفي وسط الملعب وضع جريزمان نفسه بجوار رحيم استرلينج لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، والأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.

وتواجد في الخط الدفاعي لتشكيلة جريزمان، السنغالي خالديو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، والفرنسي رافاييل فاران لاعب ريال مدريد، والهولندي دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، وفي حراسة المرمى زميله بصفوف الأتليتي الحارس السوليفيني يان أوبلاك.

وتواجد الفرعون محمد صلاح بمقاعد البدلاء بجوار البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، بجانب عدد من أساطير كرة القدم السابقين في مقدمتهم أسطورة التانجو دييجو مارادونا، وستيفين جيرارد، والتشيكي بافيل نيدفيد، والبرازيلي ادريانو.