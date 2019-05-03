جمارك الدخيلة تضبط سلاحًا ناريًا وعددًا من الأسلحة البيضاء

03 مايو 2019 - 05:46 م

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة والفحص والمعاينة، برئاسة سعيد جاد الكريم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد، برئاسة الأستاذ محمود شحاتة، من ضبط بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وأضاف مصدر جمركي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمارك الدخيلة، تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 4860 لسنة 2019 أمتعة شخصية باسم و . ج . ك بعدد 1حاوية رقم 4156386 القادمة من هامبورج بوزن 5390كيلو جرام والقيمة طبقا للمستندات 50 ألف جنيه.



وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طبنجة"سلاح نارى" وعدد من الطلقات النارية الحية وطلقات الصوت و 4 خناجر أشكال مختلفة و 2 مطواة و 4 زجاجات من المشروبات الكحولية خمور،وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمرك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية.