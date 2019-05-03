» ليفربول يعلن غياب «كيتا» عن أمم إفريقيا 2019

03 مايو 2019 - 05:40 م

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، انتهاء موسم الغينى نابى كيتا، لاعب وسط الفريق، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي ليفربول، إن نابى كيتا سيبتعد عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وتعرض نابى كيتا، لإصابة عضلية إثر كرة مشتركة مع إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال المباراة التى جمعت برشلونة وليفربول الأربعاء الماضى على ملعب "كامب نو" فى "ذهاب" الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وبالتالى سيغيب نابي كيتا عن المشاركة مع منتخب غينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب غينيا فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.