» إحباط محاولة تهريب طلقات نارية محرمة دوليًا

03 مايو 2019 - 05:39 م

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3، بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الديب عبد الحي، من إحباط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية الحية المحرمة دوليًا، بالمخالفة لأحكام القانون.

وتلاحظ تخلف حقيبة خاصة بأحد الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة "لوفتهانزا" القادمة من فرانكفورت، وتم استدعاء الراكب وتكليف لجنة لتفتيش الحقيبة، فتبين أنها تحتوي على 100 طلقة نارية حية من الطلقات المحظورة دوليًا والتي تنفجر داخل الجسد.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار النيابة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، وإبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.