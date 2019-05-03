سر بكاء وزير الاوقاف على المنبر

03 مايو 2019 - 05:29 م

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الرحمن والشهير بمسجد أولاد جمعة بمعصرة ملوي، جنوب مدينة المنيا، على مساحة 500 متر بعد إحلاله وتجديده وإجراء توسعات، وذلك بحضور المحافظ اللواء قاسم حسين، واللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من النواب.

وقال الوزير، خلال خطبة الجمعة، إن «شهر رمضان فرصة للصفاء الروحي والنقاء والقبول والرجوع إلى الله»، مطالبًا بالحرص على الصيام والصلاة والعبادة بإخلاص وقيام الليل في العشر الأواخر، مؤكدا أن القرآن والصيام يشفعان لصاحبه يوم القيامة.

وانهار الوزير بالبكاء عند تلاوة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من بات شبعان وجارة جائع»، قائلا: «لا تطلبوا السماحة من البخيل»، محذرًا من الكسل في شهر رمضان، كما حذر من التبذير والإسراف في المأكولات دون تناولها وإلقائها في القمامة في الوقت الذي يحتاجه الفقراء.