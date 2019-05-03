» كريستيانو رونالدو: «هولاء يتمنون سقوطي»

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أكد كريستيانو رونالدو، نجم اليوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، أن هناك الكثير يتمنون فشله في مسيرته الكروية، ولكن يوجد في نفس الوقت الكثير من المشجعين المحبين له من جماهير ريال مدريد.

وأجرى «رونالدو» مقابلة مع صحيفة «إيل بايس» الإسبانية، وقال «لا أستطيع نسيان وإخفاء مشاكلي الضريبية، المشجعون في ريال مدريد يحبونني ويعرفون أني قدمت الكثير للنادي، أحب سماعهم وهم يقولون لي عد إلى بيتك، الجميع عاملني بشكلٍ جيد في إسبانيا».

وأضاف، «النقاد يروني كشخص لا يمكن أن يواجه المشاكل أو المخاوف، ولا يمكن أن أكون حزينًا، ويتوقعون أن وجود المال يبعد عنك المشاكل، أعلم أن الناس يحافظون على بنادقهم جاهزة، ينتظرون تفويتي ركلة جزاء أو الإخفاق في مباراة حاسمة، لكن هذا جزء من الحياة ويجب أن أبقى مستعدًا كما كنت منذ أعوام».

وكان «رونالدو» قد رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي إلى يوفنتوس، مقابل 105 ملايين يورو، وانتهى الموسم الأول بخروجه من ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، وتتويجه بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر المحلي.


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