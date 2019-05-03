«الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان

03 مايو 2019 - 05:25 م

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمنح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم ابتهاجًا بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هاتين الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن القرار «جاء تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بمختلف المناسبات».