  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

الجيش المصري

مصر تنفذ المهام الأكثر خطورة بإفريقيا

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

أردوغان

أردوغان: لا تحلموا بـ"ربيع تركي"

مواجهات مع الاحتلال في غزة

دبابات إسرائيلية تطلق قذائفها على غزة

وزير الأوقاف

سر بكاء وزير الاوقاف على المنبر

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

«الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان

الزمالك

رئيس الزمالك يطلب 1000 جنيه من كل لاعب

«الداخلية» تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خلال رمضان

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الداخلية تقرر منح السجناء زيارتين استثنائيتين في رمضان

#

بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان

#

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

#

التموين تصالح المواطنين بهذا القرار

نزلاء السجون

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

زيارتين استثنائيتين

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمنح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم ابتهاجًا بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هاتين الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن القرار «جاء تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بمختلف المناسبات».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي
» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي
» مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في حادث بسوهاج
» كريستيانو رونالدو: «هولاء يتمنون سقوطي»
» الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق "الموسكي"
» ليفربول يعلن غياب «كيتا» عن أمم إفريقيا 2019
» إحباط محاولة تهريب طلقات نارية محرمة دوليًا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان