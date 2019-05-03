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مقترح لإنقاذ «صوت القاهرة» من الإفلاس: تشغيل ورش النجارة لتصنيع «غرف النوم»

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نائلة فاروق رئيس التليفزيون
نائلة فاروق رئيس التليفزيون

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نائلة فاروق رئيس التليفزيون

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

تقدمت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقترح لاستغلال ورش النجارة بشركة صوت القاهرة، لإنتاج غرف نوم وسفرة وأنتريه، بعد توقفها عن العمل لفترة طويلة دون عمل على الرغم من توافر المعدات والأجهزة المطلوبة لتصميم وصناعة الأثاث، فى ظل امتلاكها لأكثر من 500 موظف ما بين نجارين وفنيين ومهندسين، على أن يتم طرح هذه المنتجات سواء للعاملين بالهيئة، أو خارجها من خلال معارض خارج المبنى.

يأتى ذلك فى إطار محاولاتها لإنقاذ الموقف المالى لشركة "صوت القاهرة"، بعد تعرضها للكثير من الخسائر السنوات الماضية.

وقوبل المقترح بالترحاب من قبل الفنيين والنجارين، خاصة وأنهم بدون عمل منذ سنوات طويلة، فيما اعترض بعض مهندسى الديكور لتبديل عملهم من مهندسى ديكور تليفزيونى وسينمائى إلى مصممى أثاث.

وتعد شركة صوت القاهرة، إحدى أهم وأقوى وأبرز شركات الإنتاج على مستوى الوطن العربى فى عالم الدراما التليفزيونية والكاسيت، وقدمت عشرات المسلسلات المهمة، ومئات الألبومات الغنائية لكبار رموز زمن الفن الجميل، منذ أن أسسها الفنان الراحل محمد فوزى عام 1959، مرورًا بتأميمها عام 1961 بقرار من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.


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