رئيس الزمالك يطلب 1000 جنيه من كل لاعب

03 مايو 2019 - 05:09 م

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حازم إمام قائد الفريق الأبيض، بضرورة ذبح عجل عقب العودة من تونس من باب القرب لله سبحانه وتعالى.

وحرص رئيس الزمالك على الشد من أزر الفريق والجهاز الفني قبل السفر إلى تونس اليوم لمواجهة النجم الساحلى فى إياب الدور نصف النهائى للكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل بسوسة.

واقترح رئيس الزمالك جمع مبلغ 1000 جنيه من كل لاعب بالزمالك لشراء عجل وذبحه قبل حلول شهر رمضان الكريم لتوزيعه على المحتاجين.

ويرأس بعثة الزمالك إلى تونس، إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويخوض الزمالك أول تدريباته في تونس اليوم الجمعة في الثامنة مساء استعدادًا للمباراة.