رئيس مجلس النواب اللبناني: «السيسي» قيادة استثنائية

03 مايو 2019 - 04:46 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في بيروت.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، وشكره على دعمه المتواصل للقضايا العربية، وكذا دعمه ومساندته لعلاقات التعاون مع مصر، وتدخله الشخصي لتذليل أية عقبات تواجه التعاون الثنائي من أجل دفع وتعزيز العلاقات مع مصر.

وعقّب الرئيس برى مرحباً بما ذكره الدكتور مدبولي حول نقل الخبرة المصرية إلى لبنان، لاسيما وأن ما قامت به مصر في قطاع الكهرباء يعد نجاحاً غير مسبوق.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن الرئيس السيسي قيادة استثنائية قائلاً: " لا يستطيع أي رئيس تحمُّل ما تحمله الرئيس السيسي، ولولا قراراته الجريئة وغير الشعبية، لما حققت مصر ما حققته الآن". وأكد بري أنه يتطلع لأن يرى مصر في غضون السنوات الخمس القادمة في مكانة متقدمة بين الدول.