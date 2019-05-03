برلماني: جميع المؤشرات السياحية العالمية تسير في صالح مصر

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حسن علام- متابعات

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قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن رفع كندا مؤشر السفر إلى مصر للفئة الثانية، يصب فى مصلحة مصر، وخاصة أن هناك العديد من القرارات التى تشيد بالسياحة والأمان والتى كان من بينها تصنيف مصر من أكثر الأماكن الجاذبة.

وتابع ادريس فى تصريح له، أن جميع المؤشرات العالمية تسير فى صالح مصر، مطالبا هيئة تنشيط السياحة بعمل حملة قومية سياحية مكبرة، فى الدول الأروربية والعربية، من أجل جذب السياح.

كانت كندا أعلنت تحديث إرشادات السفر الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلًا من الثالثة ضمن أربع فئات، اعتبارًا من أول مايو الجاري، بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة في فئة "تجنب السفر غير الضروري إلى مصر".


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