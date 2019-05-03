» فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من النافذة في الجيزة

03 مايو 2019 - 03:42 م

تسببت خلافات أسرية في انتحار فتاة بإلقاء نفسها من نافذة منزلها في الجيزة.

في سياق متصل تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد انتحار فتاة فى العشرين من عمرها بإلقاء نفسها من نافذة مسكنها.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة نشبت بينها خلافات مع أفراد أسرتها مما دفعها للانتحار، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التى تولت التحقيق.