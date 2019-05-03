» تعليقات ساخطة على "محمد صلاح" من جمهور ليفربول

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محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي

متابعات - أمينة عبد العال

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نال اللاعب محمد صلاح الجانب الأكبر من التعليقات الساخطة بعد هزيمة ليفربول من برشلونة.

وتواصلت ردود الأفعال الكبيرة على هزيمة فريق ليفربول أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ونال هداف الفريق المصري محمد صلاح، الانتقاد الأكبر كالعادة عقب ضياعه لفرصة مؤكدة في أخر المباراة وهو على حدود منطقة الـ6 ياردات بعدما اصطدمت كرته بالقائم لتضيع فرصة تقليل الفارق مع الفريق الإسباني.

وفتحت الفرصة الضائعة السهلة باب الانتقادات اللاذعة بحق اللاعب المصري، حيث كان يمكن لهدف من ليفربول أن يسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة على ضيفه العنيد، علما أن لقاء الإياب يقام في ملعب "أنفيلد" الثلاثاء، وفيه بات ليفربول مطالبا بتحقيق الفوز بفارق 4 أهداف كي يعبر إلى النهائي، لكن لو أن تسديدة صلاح من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت شباك الفريق الكتالوني وانتهى اللقاء بنتيجة 3-1، كان سيكفي ليفربول الفوز بهدفين نظيفين فقط إيابا.

ونشر موقع سكاي سبورتس، بعد اللقاء، عدداً من التعليقات لمشجعي ليفربول على مواقع التواصل وشهدت لهجة متهكمة، بعد الهدف المحقق الذي أهدره محمد صلاح.

وغرد أحد المتابعين على موقع "تويتر" قائلا: "كيف سيشرح مشجعو ليفربول هذا لأحفادهم؟"، مرفقا تغريدته بصورة من الفرصة المؤكدة.

بينما استشهد آخر بتسديدة ميسي القاتلة من مسافة بعيدة، التي كانت وراء الهدف الثالث لبرشلونة، قائلا: "كيف تتوقع مني أن أشرح لأولادي أن ميسي سجل من هذه المسافة وصلاح أضاع من هذه المسافة؟".



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