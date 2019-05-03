القوات البحرية تحتفل بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة

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التسليح

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القوات البحرية

إحتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طرازs43 " 209 /1400 والذى يأتى إستمراراً لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية فى العالم وبما يساهم فى تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية فى تأمين سواحلها.

حيث حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية مراسم الإحتفال بتدشين الغواصة الثالثة والتى تم بناؤها بترسانة شركة " تيسين جروب " الألمانية ، بما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر وألمانيا وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين ، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكة فى العديد من المجالات الإقتصادية والعسكرية .

ونقل قائد القوات البحرية خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية .

وأوضح الفريق أحمد خالد أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة ، مشيراً إلى الجهد الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحرى والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة ، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً .

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتى تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات إقتصادية وأهداف حيوية على كافة الإتجاهات.

وأكد قائد القوات البحرية أن تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومى المصرى وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ، وكذا تأمين الأهداف الإقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوى للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا ، والملحق العسكرى المصرى بألمانيا ، وعدد من كبار المسئولين الألمان


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