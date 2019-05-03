ارتفاع حصيلة قتلى مجزرة المسجدين في نيوزيلندا إلى 51 شخصًا

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وكالات- الدويني فولي

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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية في 15 مارس الماضي إلى 51 شخصا، بعد وفاة مواطن تركي مصاب جراء الاعتداء متأثرا بجروحه.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الخميس، على حسابه في "تويتر"، وفاة المواطن التركي زكريا تويان (46 عاما)، وهو أب لطفلين وكان يخضع للعلاج في قسم العناية المشددة بمشفى كرايست تشيرتش.


وأصبح تويان ثالث مواطن تركي يقتل بهذه العملية الإرهابية التي قام بها رجل أسترالي عنصري.


وقدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعازيها إلى أسرة الراحل والشعب التركي عموما، موضحة أن تويان أصيب بجروح بليغة جراء الهجوم على مسجد النور ولم يستطع الأطباء إنقاذ حياته رغم جهودهم.


وأكدت أرديرن أن تويان أصبح ثاني مصاب جراء الاعتداء توفي في المشفى، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص لا يزالون بالمشفى في وضع مستقر.


وقال يحيى تويان، شقيق الراحل زكريا تويان، في حديث إلى وكالة "الأناضول"، إن شقيقه توفي عقب خضوعه لعملية جراحية في المشفى، موضحا أن الأطباء لم يتمكنوا من وقف النزيف.

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