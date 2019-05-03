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شاهد.. "ديارنا" بالغردقة يستقبل 10 آلاف زائر فى 5 أيام

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ديارنا
ديارنا

أمينة عبد العال

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الغردقة

التضامن

ديارنا

صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن معرض ديارنا بالغردقة يجد اقبالا كبيرا خاصة من السائحين وان عدد من قاموا بزيارة المعرض خلال خمسة ايام فقط منذ افتتاحه  تجاوز 10 الاف زائر وتجاوزت المبيعات 100 الف جنيه وكانت اكثر المنتجات مبيعا السجاد الكليم ومنتجات الصدف والجلود والمفروشات واشغال النحاس حيث جذبت المنتجات اهتمام الزوار  خاصة لما تتميز به من ملامح التراث المصرى الجميل  وجودة الخامات والتصميمات المبتكرة .

ويضم المعرض الذى افتتاحته غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى و اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى الخامس والعشرين من ابريل الجارى ويستمر حتى 2 مايو القادم  منتجات 42 عارضا من محافظات القاهرة وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة وشمال وجنوب سيناء حيث تتنوع المعروضات مابين اشغال الصدف والجلود والنحاس ومنتجات شهر رمضان المبارك بمناسبة قرب الشهر الكريم من  فوانيس رمضان من عصور مختلفة من عارضي محافظة القاهرة ومنتجات كالكركديه والتمر وياميش رمضان من محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء، كما يضم المعرض منتجات الفيركا من قنا، ومنتجات قرية نقادة بقنا المشهورة بخشب السرسوع ومنتجات جراجوس المشهورة بالفخار  ومنتجات أخميم بسوهاج، بالإضافة إلى منتجات النحاس والفضيات بالقاهرة كما تشارك سيناء بمنتجات مصنوعة من الرسم على القماش والحفر على الخشب، والملايات والمفروشات والعبايات والأعشاب وزيت الزيتون، و تشارك البحيرة بالسجاد، والبحر الأحمر بمنتجات الجلد الطبيعي والكروشيه من منتجين من حلايب وشلاتين.

هذا ويقام المعرض بالممشى السياحى بمدينة الغردقة على مساحة 600 متر مقسمة على 23 جناح ويفتح أبوابه يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل.

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شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام شاهد.. ديارنا بالغردقة يستقبل 10 الاف زائر فى 5 ايام


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