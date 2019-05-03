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"مياه الجيزة" تفتتح محطة جديدة لمواجهة الانقطاعات المتكررة

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محطة الحوامدية
محطة الحوامدية

متابعات- حنان حمدتو

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الجيزة

مياه شرب

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية، والتي تساهم بشكل كبير في حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية، إذ ستقوم المحطة بتغذية قرى "عرب الساحة، وأبو جبر، ومنى الأمير، وأم خنان" والمناطق المحيطة بها.

ويتابع اللواء "أحمد راشد"، محافظ الجيزة، يوميا نِسبَ الإنجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجازها ودخولها الخدمة، خاصة مع دخول فصل الصيف ومحاولات محافظة الجيزة القضاء على مشكلة الانقطاعات للمياه، أو ضعف الضغوطات بعدد من المناطق والبؤر الساخنة التي تعاني ذلك.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن محطة مياه الحوامدية تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وبطاقة 70 ألف م3/ يوم على مرحلتين ومن شأنها القضاء على مشكلات المياه بالحوامدية، كما ستساهم المحطة في القضاء على انقطاعات المياه بمركز ومدينة البدرشين؛ نظرا لمساهمة المحطة الجديدة في توفير حصة المياه التي كانت يتم استخدامها من محطة مياه البدرشين.

وأشار إلى أن المحافظة وبالتعاون مع العديد من الجهات المختصة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المياه الجاري تنفيذها، والتي ستساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات.

وأكد المهندس "منصور بدوي"، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، بدء ضخ المياه بخط 800 ملي التجريبي بمحطة مياه الحوامدية الجديدة الذي يقوم بتغذية منطقة "عرب الساحة، وأبو جبر، ومنى الأمير، وقرية أم خنان"، مضيفا أنه يتم ضخ المياه بخط 600 ملي والذي يغذى منطقة "العزبة الشرقية، والشيخ عتمان".



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