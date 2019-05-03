برشلونة يتوعد "صلاح" برسالة مؤثرة

03 مايو 2019 - 01:52 م

نشر نادي برشلونة الإسباني صورة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحرتف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مع اللاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وكتب "نراك الأسبوع المقبل".

كان برشلونة تغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، الأربعاء، بملعب "كامب نو" فى "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويحل ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر ضيفاً على نيوكاسل يونايتد غداً السبت بملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى احراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.