» احتراق حافلة سجناء بعد اصطدامها بناقلة دبابات

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام حافلة كانت تنقل سجناء في التشيك، بعد اصطدامها بشاحنتين إحداهما كانت تحمل دبابتين عسكريتين.

ويظهر الفيديو احتراق السيارة التي كانت تقل السجناء، وأصيب بها 14 شخصا أحدهم في حالة حرجة، كما يظهر محاولات السيطرة على الحريق.