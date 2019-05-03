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في التشيك..

احتراق حافلة سجناء بعد اصطدامها بناقلة دبابات

عرب وعالم

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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حريق

روسيا اليوم

حافلة

سجناء

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام حافلة كانت تنقل سجناء في التشيك، بعد اصطدامها بشاحنتين إحداهما كانت تحمل دبابتين عسكريتين. 

ويظهر الفيديو احتراق السيارة التي كانت تقل السجناء، وأصيب بها 14 شخصا أحدهم في حالة حرجة، كما يظهر محاولات السيطرة على الحريق. 

شاهد الفيديو..
 
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