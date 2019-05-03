الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا السبت

03 مايو 2019 - 01:38 م

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا السبت متوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، شمالا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتى: