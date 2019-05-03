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مقتل وإصابة 13 مدنيًا في انفجار شرقي اليمن

عرب وعالم

انفجارات اليمن
انفجارات اليمن

وكالات- الدويني فولي

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اليمن

مقتل

إصابة مدنيين

قتل ستة مدنيون وأصيب سبعة آخرون، اليوم الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وصرح مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ).، إن من بين القتلى الستة طفلا،وأن بعض الجرحى اصابتهم خطيرة.


وأضاف المصدر أن الانفجار أدى كذلك إلى احراق عدد من الدراجات النارية واعطاب سيارة.


وأوضح المصدر أنه يعتقد أن من زرع العبوة مسلحون ينتمون للقاعدة، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم سبق وأن نفذوا عمليات مشابهه.


وحتى الان لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة.


تشهد محافظة حضرموت، اختلالات أمنية واسعة، حيث نفذت فيها العديد من الاغتيالات والهجمات المسلحة التي طالت مسؤولين وجنود، وتبنى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، بعضاً منها.

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