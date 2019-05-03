"نور كمال" لاعبة الأهلي التي أبكت الجميع

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نور كمال

"تنتهي من سحورها وتتوضأ لإداء صلاة الفجر ثم تطلب من والدتها أن توقظها في الصباح، وتسلم أمرها إلي الله وتغمض عينيها آمنة مطمئنة، ولم تكن الأم تدرك أن تلك آخر كلماتها إليها، لكنها إرادة الله أن تغادر نور الفتاة ذات الـ 23 ربيعا الدنيا تاركة علامات من نور في قلوب كل المحيطين بها".

و نور أحمد كمال حافظ لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات، هي نجلة أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق الذي توفي في 2016، وهي من مواليد 1996 وكانت  تعد إحدى نجوم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، وتوجت مع فريقها بالدوري وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة هذا الموسم.

وحسب مقربين من اللاعبة، إنها كانت صائمة، وخلدت إلى النوم وحاولت والدتها إيقاظها ولكنها كانت قد فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة.

و طلبت نور من أصدقائها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك منذ عدة أيام  الدعاء بالرحمة لصديقتها التي توفت منذ عام" جميلة المفتي" ليعق بعض أصدقائها قائلين:" وادينا بندعلكم انتو الاتنين... اللهم لا اعتراض.. اللهم ارحمهن و اكرم نزلهن و اجعل مثواهن الجنة وعاملهن بما انت اهله يا ارحم الراحمين.. ربنا يرحمكم ويصبر اهاليكم ولا حول ولا قوة الا بالله".

حالة من الحزن تخيم علي أجواء النادي الأهلي، تترجم إلي عبارات التعازي، فيقدم  مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعازي في وفاة اللاعبة قائلا:"محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسي المغفور لها – بإذن الله – نورا التي وافتها المنية الخميس.. داعين المولي عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

وينعي الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اللاعبة في تغريدة له قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله البقاء لله في وفاة "نور احمد كمال حافظ" لاعبة النادى الاهلى لكرة اليد ..الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضه ومن رياض الجنة".

ولأن الحزن يصيب القلوب ولا يعترف بإختلافات فقدم نادي الزمالك أيضا نعي للاعبة وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر الـ"فيسبوك": "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى نورا أحمد كمال لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي، التي وافتها المنية، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته".

 شاهد الصور..





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شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال شاهد.. أبرز اللقطات في حياة لاعبة الأهلي المتوفاة نور كمال


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