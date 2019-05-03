«الخطيب» ورموز الأهلي يشيعون جنازة لاعبة اليد

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شيعت بعد ظهر اليوم جنازة نورا أحمد كمال لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلى، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

في هذا السياق حرص محمود الخطيب رئيس النادى ونائبه العامرى فاروق على تشييع الجنازة.  

كما حرص حسن حمدى رئيس الأهلى السابق على التواجد أيضا، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولى النادى والإدارة التنفيذية والفريق الرياضية بالنادى ومدربى اليد بالنادى.

وتوفيت اللاعبة نور أحمد كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمس عن عمر يناهز 23 عاما.


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