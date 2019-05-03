البرلمان يعلن موعد انتخابات مجلس الشيوخ

03 مايو 2019 - 01:13 م

أكد سليمان وهدان وكيل البرلمان، إن قانون الانتخابات الجديد سيصدر من البرلمان إما في نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، أو في مطلع دور الانعقاد القادم، وخاصة أن البرلمان لم يعد له غير دور انعقاد واحد، وهو الدور القادم بعد انتهاء الدور الحالى، وينتهى البرلمان بتشكيلته الحالية.

وأضاف وهدا ن فى تصريحات صحفية له ، انه إذا جاء للبرلمان حكم قضائى بات ونهائي سيتم إسقاط عضوية النائب من المجلس وفقا للقانون"، لافتا إلى أن كل طلبات إسقاط العضوية للعرض على النيابة، وما يأتى للبرلمان هي طلبات وليست أحكاما قضائية باتة ونهائية.

وتايع بأنه سيأتى بعد ذلك انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومن المحتمل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في آخر عام 2019 الجارى، وسينعقد مجلس الشيوخ بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، فإذا أجريت الانتخابات في العام الحالي سينعقد في 2019 .