» خالد سليم يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بورم بالأحبال الصوتية

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خالد سليم

سي بي سي

منى الشاذلى

ورم

كشف الفنان خالد سليم، لأول مرة كواليس الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. 

وقال خالد سليم، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، إنه "أصيب بورم عبارة عن كيس دهني على أحباله الصوتية، لكنه والحمد لله كان ورمًا حميدا وتم استئصاله". 

وأضاف "سليم" أنه شعر بقلق شديد وقتها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالأحبال الصوتية، وهي منطقة حساسة للغاية قائلًا: "ابتديت أخش وقتها في خيالات". 

وتابع: أنه ظل ممنوعا من الكلام لمدة عشرين يومًا بعد إجراء العملية، وحتى من مجرد الوشوشة.

وأوضح أنه تناول أدوية بها مادة الكورتيزون، أدت لزيادة وزنه نظرًا لاحتباس الماء في جسد". 

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