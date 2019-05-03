» لقطات صادمة لمعلمة تكسر ساق رضيع داخل حضانة

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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طفل

معلمة

لايف ليك

حضانة

اعتدت معلمة علي طفل صغير، بالضرب المبرح داخل الحضانة مما أدي إلي كسر ساقه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، وهي تعتدي على الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر عامين، بالضرب المبرح وراحت تصدمه بقوة في الأرض، مما تسبب في كسر ساقه وظل ملقى على الأرض يصرخ من شدة الألم ولم يتدخل أحد وينقذه.

وصدر حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على رومينا روتاريو، الابنة البالغة من العمر 36 عامًا لستوا بوكوريستي السابق ولاعب كرة القدم الروماني يوسف روتاريو، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وفقا لموقع لايف ليك، .

وذكرت التقارير أن على المدعى عليها أن تدفع لعائلة الصبي 100000 يورو (86295 جنيها إسترلينيا) كتعويض.
شاهد الفيديو..


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