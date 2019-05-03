بالصور.. مطار القاهرة يتزين بفوانيس زينة رمضان

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متابعات- حنان حمدتو

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شهر رمضان

أحمد جنينة

عرضت إدارة مطار القاهرة الدولي فى  صالات السفر والوصول ، مجسمات لفوانيس رمضان والزينة وأبطال الشهر الكريم  بوجى وطمطم وعم شكشك ،  احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت الصالات السفر بشخصيات الكرتون بوجي وطمطم ومدفع الإفطار، وعربات الفول، والفوانيس.

وقال  الطيار أحمد جنينة ،  رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن هذه الأمور  تنفيذا توجيهات الفريق "يونس المصري"، وزير الطيران المدني، بتشكيل فريق عمل من المنسقين والعلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ووصول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، وتجهيز أماكن للمودِّعين والمستقبلين للمعتمرين لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترات ارتفاع الحرارة، خاصة أوقات الصيام.

وكان قد اجتمع  الأيام المهندس "أحمد فوزي" ومختلف الإدارات المختصة بالشركة، وكذلك الجهات العاملة بالمطار لإنهاء الاستعدادات لشهر رمضان ومواجهة كثافة التشغيل من شركات الطيران في مختلف مباني الركاب.







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