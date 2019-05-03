خناقة بين رئيس الزمالك ومطعم البرنس.. تعرف على السبب

03 مايو 2019 - 11:55 ص

خرج ناصر البرنس، صاحب محل الكبدة الشهير "البرنس"، عن صمته، ضد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، وذلك بسبب اتهام الأخير له بأنه يبيع لحمة حمير.

وظهر "البرنس"، في فيديو لمدة 5 دقائق، يستمع في بدايته لمداخلة هاتفية لمرتضى منصور عبر الهاتف يكيل فيها الاتهامات إليه، قبل أن يبدأ بالحديث ليبدي استغرابه من هذه الاتهامات، مؤكدًا أن القضاء أنصفه فيما يخص ادعاءات بيع لحم حمير للزبائن، بالإضافة إلى أن رئيس نادي الزمالك نفسه دعاه في زيارة لوضع الأكل للاعبي كرة القدم في نادي الزمالك وهي مصورة بالفيديو، كما أن أولاد مرتضى منصور يأكلون من يديه منذ الصغر.

وأكمل "البرنس"، في الفيديو، أن الإدعاء الخاص بأنه تحدث عبر الهاتف المحمول داخل السجن، ليس صحيحًا وإنما قام بالاتصال به قبل أن يدخل السجن مباشرة قائلا له: "سيادة المستشار.. الحقني"، فما كان من منصور سوى التأكيد على أنه سيقوم بالدفاع عنه، وأنه سيرسل أحد من الأسرة للاتفاق حول التكاليف.

وحسب البرنس، فإنهم فوجئوا بأن مرتضى منصور طلب 3 ملايين جنيه أتعاب محاماة نظير الدفاع عنه، في الوقت الذي قام عددا من المحامين على رأسهم الدكتور بهاء الدين أبو شقة، بالدفاع عنه بلا مقابل نظير خدمته لهم والخدمة في منازلهم حيث أنه كان "الشيف" الخاص بهم لفترات طويلة .

وفي نهاية الفيديو أكد البرنس على اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها حفظ حقوقه في الاتهامات التي وجهها له مرتضى منصور عضو مجلس النواب، مؤكدا على ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ، والدور الذي يلعبه في إعلاء كلمة الحق في مصر .



