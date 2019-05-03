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إقبال كبير على الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM

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الجناح المصري
الجناح المصري

أمينة عبد العال

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دبي

السياحة

وزارة السياحة

شهد الجناح المصرى خلال أيام ملتقى سوق السفر العربي ATM الذي عقد في دبي نجاحا وإقبالا كبيرا من الزائرين ووكلاء السفر والسياحة ومنظمى الرحلات.

وقد استقبل الجناح المصري المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي وقام بجولة داخل الجناح رافقه خلالها المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة؛ حيث استعرض المهندس احمد يوسف التصميم الحديث والوسائل الترويجية الموجودة بالجناح المصري، كما تحدث عن الاستراتيجية التسويقية والترويجية للهيئة.

ومن جانبه أعرب المهندس سلطان المنصوري عن إعجابه بالجناح المصرى والأنشطة الموجودة بالجناح وما تبذله وزارة السياحة من جهود تهدف إلى الترويج السياحى لمصر.

وفي نهاية الجولة قدم المهندس احمد يوسف الهدايا التذكارية لوزير الاقتصاد الإماراتى.

وعقد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددا من اللقاءات المهنية والإعلامية مع كبار منظمي الرحلات وممثلي الصحف والقنوات التليفزيونية العالمية؛ وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM .

حيث اجري عددا من المقابلات التليفزيونية منها لقاء مع قناة ‏CCTV بالتليفزيون الصيني، وقناة ‏CNBC Arabia ؛ والتى تطرق فيها للحديث عن تنوع المقاصد السياحية المصرية، وأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، كما أشار خلال حديثه الى افتتاح المتحف المصرى الكبير 2020 ، مشيرا إلي أهميته وأنه سيمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.

كما عقد المهندس أحمد يوسف لقاءات مع قناة National Geographic وقناة History ؛ حيث أكد خلال هذه اللقاءات علي سعي الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لإقامة شراكات جديدة للتسويق والترويج للمقاصد والمنتجات السياحية المصرية.

وفي سياق متصل أجرى المهندس احمد يوسف عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمى الرحلات، كما التقي بأصحاب وممثلي الفنادق المصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر في بعض الأفكار الترويجية والفرص التسويقية المختلفة.



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بالصور.. اقبال كبير علي الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM بالصور.. اقبال كبير علي الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM بالصور.. اقبال كبير علي الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM بالصور.. اقبال كبير علي الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM


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