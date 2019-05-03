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وزيرة السياحة تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة

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رانيا المشاط

وزيرة السياحة

Start Up

دُعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لحضور معسكر الابتكار التكنولوجي الذي تقام خلاله مسابقة Start Up للشركات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة والسفر، والتي ينظمها منتدي السياحة العالمي "World Tourism Forum ".

وقد شارك في حضور المسابقة عدد من المستثمرين، وشارك في المسابقة 15 متسابق من كافة انحاء العالم؛ حيث قام هؤلاء المتسابقين باستعراض مشروعاتها الابتكارية في مجال السياحة.

وخلال المسابقة أعربت الوزيرة عن سعادتها لحضور هذا المعسكر، متمنية التوفيق لجميع المشاركين بالمسابقة، كما أشادت بالمشاريع الابتكارية التي قدمها المتسابقين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط علي أهمية الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، مؤكدة علي أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام.

كما اشارت الي اهتمام وزارة السياحة بدعم الشباب، مشيرة الي أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزارة لتطوير القطاع فى نوفمبر الماضى ترتكز احد محاوره علي تطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة ومنها الاستدامة و السياحة الخضراء واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى وتمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الناشئة المبتكرة.

واوضحت وزيرة السياحة إلى أنه ايمانا من وزارة السياحة بأهمية الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في مجال السياحة واهتمامها بمساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة، فقد نظمت الوزارة أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي فى السياحة في القاهرة في شهر مارس الماضي، والذي أقيمت علي هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة الوزارة في Tourism Innovation Hub "ملتقى الابتكار السياحي" الذي ينظمه منتدي السياحة العالمي "World Tourism Forum " في عام 2021؛ بهدف تقديم أفكار مبتكرة جديدة لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الي إمكانية التعاون مع شركاء المهنة في منتدي السياحة العالمي والمسئولين عن تنظيم مسابقة start up في هذا الشأن.


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شاهد.. وزيرة السياحة تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة والسفر شاهد.. وزيرة السياحة تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة والسفر شاهد.. وزيرة السياحة تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة والسفر شاهد.. وزيرة السياحة تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة والسفر


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