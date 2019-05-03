  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:41 م
بحث متقدم
الخرباوي

خطة جديدة للإخوان بعد إدراجها على قوائم الإرهاب بأمريكا

مجلس النواب

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

منصور

خناقة بين رئيس الزمالك ومطعم البرنس.. تعرف على السبب

البشير

قرار مهم من النائب العام بشأن البشير

وزراء

"الوزراء" يكشف قيمة الحجم التجاري بين مصر ولبنان

المفكر ثروت الخرباوي

مفاجأة مدوية حول مرشد الإخوان الحقيقي

«سامح عيد»: الغرب يحتاج الإسلام السياسي لهذه الأسباب

تداعيات قرار أمريكا المتوقع باعتبار "الإخوان" إرهابية

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وشريكها كلارك غايفورد

أنجبت طفلة قبل الزواج.. خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا

إطلاق نار (أرشيفية)

إصابة طالب سعودي في حادث إطلاق نار بأمريكا

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

خبر غير سار من"الصحة "لأصحاب العمليات الجراحية

"مستقبل وطن": مواصلة العمل من كل مسئول السبيل الوحيد لرفعة وتقدم مصر

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لماذا تستورد مصر مخلفات البلاستيك وهي الأكثر انتاجا له؟

#

«مستقبل وطن»: الإخوان فشلت في إفساد الاستفتاء

#

حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرًا للصم والبكم ومتحدي الإعاقة

#

مسئولة العمل الجماهيري بمستقبل وطن توضح اسباب تأخير احتفالية عيد الأم

العمل

مستقبل وطن

الرئيس عبد الفتاح

هنأ  المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، عمال مصر بمناسبة عيدهم، الذي يحتفل فيه العالم في الأول من مايو من كل عام بكفاح العمال ونضالهم وجهودهم في بناء الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن مواصلة العمل والجهد من العمال ومن كل مسئول موقعه هو السبيل الوحيد لرفعة ورقي مصرنا الحبيبية.

وقال هلال في تصريح صحفي له، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال فيه الكثير من إعلاء قيمة العمل واحترام وتقدير لعمال مصر الشرفاء، مضيفًا أن العمال في أي دولة هم أساس بناء المجتمعات المنتجة.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائما على إعلاء الدور الوطني  الذي يقوم به  عمال مصر لدفع مسيرة التقدم والنهوض وتنمية واستقرار الوطن، مؤكدًا أن الوطن يحتاج منهم الكثير  لزيادة معدلات الإنتاج  ودعم الاقتصاد المصري.

وأشاد  "هلال" بخطاب الرئيس السيسي الذي ذكر فيه حجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم  وهو يؤكد الثقة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس السيسى من المصريين الذين لم يترددوا لحظة فى السير صفا واحداً خلف السياسات الإصلاحية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لقطات صادمة لمعلمة تكسر ساق رضيع داخل حضانة
» خالد سليم يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بورم بالأحبال الصوتية
» لحظة إطلاق سراح المتهمة بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية
» وفاة الصحفية "حنان كمال" بعد صراع مع "السرطان"
» تعيين أول رئيسة لهيئة القضاء بـ"ماليزيا"
» "الإفتاء" تستطلع هلال رمضان "الأحد"
» أمن المنيا ينهى خصومة دموية بين عائلتين
» شاهد.. ما الذي جمع النجم العالمي فان دام بمحمد رمضان؟
» شاهد.. بلدة تحتفي بالحمير في عيد العمال
» وفاة لاعبة كرة اليد بالأهلي
» "الأوقاف": 6 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان