"مستقبل وطن": مواصلة العمل من كل مسئول السبيل الوحيد لرفعة وتقدم مصر

03 مايو 2019 - 11:30 ص

هنأ المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، عمال مصر بمناسبة عيدهم، الذي يحتفل فيه العالم في الأول من مايو من كل عام بكفاح العمال ونضالهم وجهودهم في بناء الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن مواصلة العمل والجهد من العمال ومن كل مسئول موقعه هو السبيل الوحيد لرفعة ورقي مصرنا الحبيبية.

وقال هلال في تصريح صحفي له، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال فيه الكثير من إعلاء قيمة العمل واحترام وتقدير لعمال مصر الشرفاء، مضيفًا أن العمال في أي دولة هم أساس بناء المجتمعات المنتجة.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائما على إعلاء الدور الوطني الذي يقوم به عمال مصر لدفع مسيرة التقدم والنهوض وتنمية واستقرار الوطن، مؤكدًا أن الوطن يحتاج منهم الكثير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.

وأشاد "هلال" بخطاب الرئيس السيسي الذي ذكر فيه حجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم وهو يؤكد الثقة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس السيسى من المصريين الذين لم يترددوا لحظة فى السير صفا واحداً خلف السياسات الإصلاحية.



