"الوزراء" يكشف قيمة الحجم التجاري بين مصر ولبنان

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لبنان

مصر

الوزاراء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان حوالي بلغ 643 مليون دولار عام 2018.

وتابع المركز أن حجم الصادرات المصرية للبنان 527 مليون دولار، في حين تصل حجم واردات مصر من لبنان 116 مليون دولار .

جاء ذلك في الانفوجراف، الذى نشره المركز اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي حول طبيعة العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وكذا أبرز المعلومات حول ‏منتدى الاقتصاد العربي بلبنان، وذلك تزامنًا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا ‏المشتركة بين مصر ولبنان، وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي‏ .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى لبنان تتمثل في (المصنوعات من الحجر والأسمنت- حديد الزهر والصلب- المنتجات الزراعية- الزيوت العطرية ومستحضرات ‏التجميل- الآلات والأجهزة المنزلية)، فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- خردة الحديد- الكتب والمطبوعات ).

أما فيما يتعلق بالاستثمارات اللبنانية في مصر، أشار الانفوجراف إلى لأن لبنان تحتل المركز التاسع في قائمة الدول المستثمرة في مصر، كما تعد الاستثمارات اللبنانية ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموًا في مصر منذ عام 2011، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر ‏1.16 مليار دولار موزعة على 1342 شركة . 

وعن أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني، أوضح الانفوجراف أنه تم إطلاق مبادرة "مصر ولبنان إلى أفريقيا" والتي تهدف إلى زيادة صادرات الدول العربية إلى القارة الأفريقية، كما تم إطلاق مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان لتشجيع تصدير منتجات ‏الرخام المصرية للسوق اللبناني، وأخيرًا مبادرة "اشتري المصري" التي أطلقها مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان للمنتجات التي لا يوجد لها ‏مثيل مُصنَع محليًا في لبنان .

وفيما يتعلق بمنتدى الاقتصاد العربي بلبنان، كشف الانفوجراف، أن المنتدى قد تأسس عام 1993، وعقدت دورته الـ27 بلبنان في مايو 2019، علمًا بأن مصر "ضيف شرف" المنتدى في دورته العام الحالي، وتتمثل أهمية هذا المنتدى في أنه يناقش التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان العربية، كما يعد منصة لتعزيز التواصل بين قيادات مؤسسات الأعمال والقيادات الحكومية .

وأشار إلى أن برنامج المنتدى يتضمن عدد من المحاور يأتي في مقدمتها إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي الاقتصادي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا تحديات النمو والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن كيفية الانضمام إلى قاطرة الاقتصاد الرقمي وتحقيق التحول المطلوب، بجانب دور المصارف وأسواق رأس المال في دعم الاستثمار والنمو، ومستقبل الشباب العربي: بين شح الوظائف وتحديات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى اقتصاد إعادة الإعمار، متى ينطلق القطار؟، ومناخ وفرص الأعمال والاستثمار في البلدان العربية، وأخيرًا مستقبل لبنان الاقتصادي .

ويشارك في المنتدى 14 متحدثًا مصريًا على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم .


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