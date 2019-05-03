السبت.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

03 مايو 2019 - 11:08 ص

تستأنف غدا السبت محكمة أمن الدولة العليا والمنعقدة مجمع الشرطة بطرة، نظر قضية بيت المقدس والمتهم فيها 213 إخوانيا حيث تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت المتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات



