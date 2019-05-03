» أمن المنيا ينهى خصومة دموية بين عائلتين

03 مايو 2019 - 10:46 ص

تمكنت وحدة مباحث مركز ملوي بالمنيا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي السنودة وأولاد عبود، والتي راح ضحيتها عامل من عائلة السنودة لوقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي سالم مدير المباحث والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية ، واللواء خلف حكمدار الجنوب، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز والرائد أحمد رأفت

وقدم أفراد عائلة أولاد عبود الكفن إلى أحد أفراد عائلة أولاد السنودة، و تم أخذ التعهدات اللازمة على طرفي الخصومة بنبذ الخلاف والعنف، وتوقيع شرط جزائي بقيمة مليون جنيه في حال نقض شروط الصلح.