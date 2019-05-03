«زعيم الثغر» يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

محمد عبد الحارس
يواصل فريق الاتحاد السكندرى، تدريباته فى معسكره المغلق بالقاهرة استعدادًا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل بملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وضم معسكر زعيم الثغر 22 لاعباً هم:
حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى.
الدفاع: محمود شعبان وأحمد توفيق ومحمد ناصف وسيد سالم ومحمد بازوكا ومحمد أنور ومحمود رزق ولاس سليفا وكريم الديب ومحمد عادل.
الوسط: عمار حمدى ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وكريم ممدوح وأحمد داودا ورزاق سيسيه.
الهجوم: خالد قمر ومحمد جدو وتشوكا.
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