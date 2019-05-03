» شاهد.. بلدة تحتفي بالحمير في عيد العمال

03 مايو 2019 - 10:22 ص

في الوقت الذي احتفلت معظم أنحاء أمريكا اللاتينية بعيد العمال العالمي في الأول من مايو الجاري، قررت بلدة أوتومبا في الريف المكسيكي الاحتفاء بالحمير لتحملها عبء الأعمال الشاقة.









وشاركت مئات الأسر في مهرجان الحمير الذي تزامن مع احتفالات عيد العمال.









وللحمير دور أساسي في أنشطة البلدة إذ تستخدم في نقل وتوزيع السلع المحلية خاصة مشروب الأجاف أو الصبار الأمريكي.









وشهد المهرجان سباقات ومباريات لرياضة البولو، بينما شجع الجمهور الحمير التي تزينت بألوان زاهية.







