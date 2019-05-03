» شاهد.. ما الذي جمع النجم العالمي فان دام بمحمد رمضان؟

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زلزال

محمد رمضان

عمل

فان دام

شارك الفنان المصري محمد رمضان الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بالممثل العالمي جان كلود فان دام  وذلك من أجواء تصويرهما إعلان دعائي لإحدى الشركات.

وعلّق رمضان على الصورة موجهاً سؤالاً للجمهور بالقول:”هل أنتم جاهزون؟”


ومن ناحية أخرى، ينافس الفنان محمد ضمن السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “زلزال” الذي يجمعه بالممثلة المصرية حلا شيحة وعدد من الممثلين.



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