26 لاعبًا بقائمة المصري استعدادًا لـ«بيراميدز»

03 مايو 2019 - 10:10 ص

أعلن إيهاب جلال مدرب المصري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل بإستاد الجيش بالسويس.

القائمة ضمت 26 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادا لتلك المباراة المؤجلة

وضمت كلاً من:

- حراسة المرمى: أحمد مسعود، محمود السيد، محمد شحاتة.

- خط الدفاع: أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقي، محمد شطة، الحسيني سمير وحسام أشرف.

- خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، سعيدو سينبوري، عبد الله بيكا، إسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، محمد جريندو، إسلام عطية وايزيكال باسي.

- خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.