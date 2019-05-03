مفاجأة مدوية حول مرشد الإخوان الحقيقي

03 مايو 2019 - 10:09 ص





أكد ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، أن الإخوان ليس لديهم تخوف من حصارهم اقتصاديًا في أمريكا، بقدر تخوفهم من حصارهم إعلاميًا، موضحا أن حظر الجماعة المرتقب في أمريكا، سيعقبه حظرها في بريطانيا، ومن ثم في العديد من عواصم العالم.



وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق ، أن تأخر لندن في حظر الإخوان، يرجع إلى العلاقة الوطيدة بينهما.



و تابع القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، بأن رئيس المخابرات البريطانية بمثابة مرشد جماعة الإخوان الحقيقي، لأنه الشخص المعني برسم سياسية الجماعة بشكل حقيقي.



هذا وأعلن البيت الابيض الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم ادراج جماعة الاخوان المسلمين، على اللائحة الاميركية ل"المنظمات الارهابية".



وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض "تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الاخوان)، ويجري درس الأمر طبقا للمسار الداخلي" المتبع.



ويتيح ادراج تنظيم الاخوان على اللائحة الاميركية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة يقيم علاقات مع الاخوان.

