» وفاة لاعبة كرة اليد بالأهلي

03 مايو 2019 - 10:05 ص

نعى إدارة النادي الأهلي، وفاة لاعبة كرة اليد بالفريق نورا أحمد كمال، التي وافتها المنية، أمس الخميس.

وكتبت صفحة "الأهلي" عبر «فيسبوك»، "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله، نورا أحمد كمال حافظ لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات، التي وافتها المنية اليوم الخميس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".