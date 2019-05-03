تداعيات قرار امريكا المتوقع باعتبار "الاخوان" ارهابية

03 مايو 2019 - 09:59 ص

أكد سامح عيد، الباحث في الجماعات الإسلامية، إن القرار الأمريكي المتوقع بإدراج الإخوان على لائحة الجماعات الإرهابية، سينعكس على القيادات الفاعلة أو المقربة من التنظيم من خارجه والمعروفة بانتمائها إليه وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي.

واضاف عيد فى تصريحات صحفية ، أن القرار المزمع توقيعه، سيحرمهم من السفر، ويمارس عليهم تضييقات شديدة، ولاسيما أن بلدان العالم المختلفة لن تدخل في نزاعات مع الولايات المتحدة، وستفضل أن تكون خارج هذه الدوائر، وبالتالي قد ترفض استقبالهم عندها، سواء على مستوى الزيارة، أو الإقامة لأي سبب.

واشار الى ان أن قرار ترامب، ربما يقتصر على الجماعة الأم في مصر، التي توجد أدلة كبيرة وموثقة، عن تورطها في العنف، واغتيال الشخصيات العامة والعسكرية والشرطية، وحرق الكنائس، إلى سائر المظاهر التي عانت منها البلاد على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القرار، قد لايتسع ليشمل باقي أذرع التنظيم، ولاسيما أن هناك حكومات عربية، يشارك فيها وزراء عن الإخوان، وبلدان أخرى يشاركون في برلماناتها.