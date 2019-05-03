» «جروس» يعلن قائمة الزمالك قبل السفر إلى تونس

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أعلن السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل.

وضمت القائمة الزمالك اللاعبين:

في حراسة المرمي: محمود جنش – عماد السيد – عمر صلاح.

في خط الدفاع: محمود الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة- حمدي النقاز – بهاء مجدي – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام. 

 في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – إبراهيم حسن – محمود كهربا – يوسف أوباما – محمد إبراهيم – أيمن حفني – أحمد زيزو.

في خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد.


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