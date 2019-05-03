أنجبت طفلة قبل الزواج.. خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا

03 مايو 2019 - 09:56 ص

أكد مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الجمعة، أنه تمت خطبتها من شريكها كلارك جايفورد، استعدادا للزواج.





وقال متحدث باسم المكتب أن الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري.









وكان صحفيون قد رصدوا ما يبدو أنه خاتما من الألماس في إصبع رئيسة الوزراء أثناء إحدى المناسبات اليوم الجمعة.









ويشار إلى أن أرديرن (38 عاما) وجايفورد (41 عاما) رزقا بطفلة تسمى “نيفي” وستتم عامها الأول في يونيو المقبل.







