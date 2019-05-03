» وفاة 7 أشخاص وإصابة 31 آخرين في حادث لأتوبيس سياحي

03 مايو 2019 - 09:51 ص

وقع صباح اليوم الجمعة، حادث سير لأتوبيس سياحي، كان يقل سودانيين بعد ان اصطدم بسيارة نقل (ترلا) على طريق قنا سوهاج الصحراوي، ادى لوفاة 7 اشخاص واصابة 31 شخصاً حتى الان.









كان النقيب محمد تعلب مأمور مركز شرطة قنا، قد تلقى اخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس سياحي يحمل على متنه سودانيين، قادمين من اسوان ومتجهين للقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لمكان الحادث.



واوضح النقيب تعلب، ان الحادث ادى لمصرع 7 اشخاص و إصابة 31 اخرون حتى الان، من بينهم 3 اشخاص حالتهم خطيرة للغاية.





