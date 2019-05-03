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وفاة 7 أشخاص وإصابة 31 آخرين في حادث لأتوبيس سياحي

قضايا وحوادث

تصادم أتوبيس سياحي وإصابة شخصين بالغردقة
ارشيفية

متابعات - الدويني فولي

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اصابة

السودان

مصرع

سوهاج

أتوبيس

وقع صباح اليوم  الجمعة، حادث سير لأتوبيس سياحي، كان يقل سودانيين بعد ان اصطدم بسيارة نقل (ترلا) على طريق قنا سوهاج الصحراوي، ادى لوفاة 7 اشخاص واصابة 31 شخصاً حتى الان.

كان النقيب محمد تعلب مأمور مركز شرطة قنا، قد تلقى اخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس سياحي يحمل على متنه سودانيين، قادمين من اسوان ومتجهين للقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لمكانالحادث.

واوضح النقيب تعلب، ان الحادث ادى لمصرع 7 اشخاص و إصابة 31 اخرون حتى الان، من بينهم 3 اشخاص حالتهم خطيرة للغاية.

تم توزيع المصابين  على مستشفى قنا العام ومستشفى سوهاج العام، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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