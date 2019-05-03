» الاوقاف: 6 ملايين جنيه للأسر الاولى بالرعاية

03 مايو 2019 - 09:50 ص

خصص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، بالأمس ، مبلغ ستة ملايين جنيه إعانات للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك للتخفيف عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك واهتمام وزارة الأوقاف بخدمة المجتمع.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، وقعا صباح اليوم بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والتموين لتوريد 400 طن كمرحلة أولى من لحوم الأضاحي لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين.