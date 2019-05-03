» إصابة طالب سعودي في حادث إطلاق نار بأمريكا

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أكدت سفارة المملكة السعودية في واشنطن متابعتها لحادث إطلاق النار في جامعة كارولينا الشمالية الذي أصيب فيه الطالب السعودي، رامي بن رياض، يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت السفارة في بيان صحفي إنها فور علمها بوقوع الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مشددة على أنها ستستمر في متابعة حالته الصحية، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له.


وأضافت أنها تواصلت مع الجهات الأمريكية الرسمية المعنية التي أعلنت القبض على المعتدي.


وأكدت السفارة حرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم جميع المساعدات لهم على مدار اليوم، من خلال السفارة وقنصلياتها، أو بالاتصال على أرقام الطوارئ المنشورة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات، في خارج أوقات الدوام الرسمي.

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