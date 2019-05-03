» توت عنخ آمون جالي في المنام وعرفني الفكرة

03 مايو 2019 - 09:30 ص





أكد أحمد فؤاد، صانع العطور، أنه لقب بالفرعون المصري الصغير لكونه أنتج أول عطر فرعوني على مر التاريخ، قائلا :" الملك توت عنخ آمون، جاء له في منامه، ووجه له دعوة واعطى له تصميم وفكرة تصنيع العطر، وبدأ يعمل على تنفيذ الفكرة، واستمر في تصنيعه لمدة 3 شهور.



وأضاف فؤاد، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا العطر مكون من 20 نوعًا من الزهور الطبيعية أهمها زهرة اللوتس وعباد الشمس وجوز الهند.



وأشار إلى أن هذا العطر ثابت لمدة 30 يومًا، وكل 5 دقائق يقلب لرائحة مختلفة، منوهًا إلى أن عطر توت عنخ أمون، يمتاز بأنه من الخشب العاج، وهاند ميد يدوي، لافتا إلى أنه تقدم بهذا العطر لموسوعة جينيس لكونه لو تم إلقاءه من الدور الخامس عشر لن ينكسر.

